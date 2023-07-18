Допомога ВПО які категорії переселенців зможуть отримувати виплати протягом 12 місяців

Стало відомо, кому з українців допомога ВПО буде виплачуватися протягом року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Кому допомога ВПО надаватиметься протягом року

«Днями Уряд затвердив розроблені Мінсоцполітики новації щодо виплат внутрішньо переміщеним особам. Загальний підхід полягає у тому, що допомога на проживання ВПО призначається на строк 6 місяців. Водночас певні категорії громадян можуть отримувати виплати протягом 12 місяців», йдеться в повідомленні.

Це родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. А саме:

Середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У складі сім’ї є особи працездатного віку, які:

доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно);

мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;

є особами з інвалідністю;

є громадянами, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю тощо.

У складі сім’ї є непрацююча особа працездатного віку, яка протягом перших 6 місяців отримання допомоги сприяла своїй економічній самостійності (наприклад, працевлаштувалася, зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, зареєструвалася як фізична особа-підприємець, отримала допомогу на здобуття економічної самостійності тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Внутрішньо переміщена особа втратила працездатність чи досягла пенсійного віку, і розмір пенсії якої не досягає трьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. Неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Виплати ВПО продовжили до січня 2024 року

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;

для інших осіб — 2 тис грн.

Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

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