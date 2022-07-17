Пацієнти з діабетом відтепер мають доплачувати за інсулін

Із середини липня пацієнтам із цукровим діабетом доведеться доплачувати за інсулін.

Як передає NNS, про це стало відомо «Судово-юридичній газеті» з повідомлень читачів.

Так, тепер програма «Доступні ліки» працює лише за частковим відшкодуванням вартості життєво важливого для пацієнтів препарату.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія в Україні, уряд ухвалив рішення, яким на період військового стану інсулін надавався безкоштовно. Були внесені зміни у питаннях реімбурсації (процесу, за допомогою якого система охорони здоров’я впливає на доступність лікарських засобів та медичних послуг для населення) лікарських засобів, зокрема щодо доплат за препарати інсуліну.

Так, суб’єктам господарювання за договорами реімбурсації здійснювалося повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну з держбюджету. Доплата з пацієнтів не стягувалася, і положень щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, які сплачували пацієнти аптечного закладу, – не застосовувалися.

Однак тепер у регулюванні відбулися зміни. Кабінет Міністрів України повернув механізм відшкодування вартості препаратів інсулінів, затверджений ухвалою КМУ від 28 липня 2021 р. № 854, який діяв до війни.

Механізм передбачає, що відшкодування (реімбурсація) вартості препаратів інсулінів у рамках програми медичних гарантій для аптечних установ, що мають договори з НСЗУ, та для пацієнтів може здійснюватися з доплатою з боку пацієнта, відповідно до встановленої категоризації інсулінозалежних пацієнтів.

Таким чином, пацієнтам потрібно шукати кошти на його покупку.

На фото чеки з аптек.

Впізнати аптеку, яка відпускає інсулін за програмою реімбурсацій можна за позначкою «Доступні ліки. + Інсулін».

Крім того, щоб дізнатися їхнє місце розташування, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори підкажуть адресу і контакти найближчої аптеки, де можна отримати препарати.

Звертаємо увагу, що в рецепті лікар може зазначати не торгову назву препарату, а тип інсуліну: