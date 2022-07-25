Чи буде Україна відзначати День Незалежності в умовах війни – відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський розповів, чи буде Україна відзначати День Незалежності в умовах війни.

Він заявив, що попри війну, Україна буде відзначати усі важливі історичні дати, у тому числі День Незалежності.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматеї Фая, передає NNS.

Президент заявив, що в Україні було ухвалене важливе стратегічне рішення, що жодні дати, пов’язані з відомими людьми і частинами української історії, “навіть невеличкі, ми нікому не віддамо”. Зокрема, це стосується Дня української державності.

“Незважаючи ні на що, на те, що є війна, ми точно будемо відзначати усі важливі дати для нашої держави. Так, через безпекові умови не дуже гучно. Не можемо собі дозволити. Бо гроші усі йдуть сьогодні на фронт. Але ці дати будуть обов’язково у нашому календарі, у нашій пам’яті, для наших дітей. І це обов’язково ми повинні робити”, пояснив глава держави.

Президент закликав “закінчувати російський наратив – хто від кого почав своє існування”.

“День державності, День хрещення Київської Русі – це наша велика історія нашого великого народу”, наголосив Зеленський.

Він певен – не можна просто так зламати Українську державу, бо історія незламності вітчизняної державності нараховує не один рік, а є тисячолітньою.

“Тому боремось, і тому точно переможемо”, запевнив Зеленський.

Поки що президент не готовий говорити про формат 24 серпня у публічному просторі.

“Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що буде відбуватися. Ще раз підкреслюю – відбуватися буде”, підсумував Зеленський.

Нагадуємо, 28 липня вперше відзначиметься День Української Державності.