Де і як українці можуть безкоштовно заправити свої автівки

Українці можуть безкоштовно заправити свої автівки на АЗС. Що для цього потрібно.

З 9 серпня за допомогою гуманітарної платформи єДопомога безкоштовно заправитися можна на АЗС WOG. Для цього необхідно залишити заявку та скористатися відповідною передплатою благодійника.

Про це повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу АЗК WOG.

«Для цього на платформі єДопомога благодійникам необхідно обрати заявку на допомогу в розділі Пальне та сплатити Передплату – на суму 200, 500 або 1000 гривень. Після цього заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю пального у мережі АЗК WOG», йдеться у повідомленні.

Інструкція як отримати допомогу (для заявника):

Зареєструйтесь на платформі за посиланням https://social.edopomoga.gov.ua/ua/

Залиште заявку на допомогу

Коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки пального на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату “єДопомога” зі штрих-кодом для сканування.

Інструкція як зробити передплату (для благодійника):

Перейдіть на платформу за посиланням https://social.edopomoga.gov.ua/ua/

Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.

Оплатіть обрану вами суму. Після оплати заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на пальне протягом 30 календарних днів.

Передплата на пальне є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати. Вона може бути використана лише для покупок у мережі АЗК WOG. Якщо передплата не використана протягом цього часу, платформа єДопомога інформує благодійника, що передплата протермінована та згенерована заново, та повідомляє про необхідність направити його новому заявнику, що потребує допомоги.

Скористатись передплатою єДопомога можна на будь-якому АЗК WOG, окрім тих, де воно відсутнє чи відпускається лише для заправки спецтранспорту або по безготівковому розрахунку.

Перевірити наявність пального на АЗК WOG завжди можна на сайті компанії в розділі «Мапа», а також у відповідному розділі в застосунку PRIDE.