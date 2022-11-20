Як швидко і безкоштовно дізнатися, чи немає у вас кредитів

Раз на рік кожен українець має право безкоштовно перевірити свою кредитну історію. Ви можете швидко дізнатися, чи немає у вас кредитів.



Відповідна функція може стати у пригоді як тим, хто активно позичає кошти у банківських установах, так і тим, хто ніколи не стикався із кредитами. Чи взагалі не має наміру брати гроші у борг, а хоче дізнатися про стан розрахунків із фінансовими установами, щоб реально оцінити шанси на отримання іпотеки чи будь-якого іншого кредиту, зменшити ризик шахрайських операцій із банківськими рахунками та онлайн-кредитуванням.

Як це зробити, розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО», передає NNS.

Як це працює?

Перевірити свою кредитну історію онлайн наразі можна за допомогою:

телеграм-бота «Кредитна історія УБКІ» https://t.me/ubkibot

застосунку «Кредитна історія»:

Android https://cutt.ly/8MjTaRN iOS https://cutt.ly/zMjTg8j

застосунку Privat24 /Кредитний рейтинг;

інтернет-банку Приват24 «Мої рахунки»/«Кредитний рейтинг».;

сайту Українського Бюро Кредитних історій https://www.ubki.ua/

В останньому випадку для отримання кредитної історії потрібно:

У правому верхньому кутку сайту знайти та натиснути кнопку «Увійти» Вказати свій фінансовий номер телефону та дату народження АБО авторизуватися за допомогою Дія.Підпис Після авторизації у розділі «Приватним особам» вибрати «Кредитна історія», а потім – «Отримати».

За словами юристів, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору «закритий». Якщо ж кредитна історія містить помилки щодо фактів прострочень, інформацію про шахрайські кредити, неоновлені більше 2-х місяців дані тощо, слід звернутися до фінансової установи, в якій «висить» кредит, та до Українського бюро кредитних історій.

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