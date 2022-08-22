Чи могла Україна уникнути великої війни – думка військового експерта

Чи могла Україна уникнути повномасштабної війни, яку розв’язала російська федерація 24 лютого 2022 року.

Своєю думкою поділився військовий експерт, головний консультант відділу воєнної політики центру безпекових досліджень Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков, передає NNS.

Надаємо текст мовою оригіналу.

Після інтерв’ю очільника МЗС пану Г. пішла логічно хвиля спекуляцій щодо того що могла/не могла Україна до 24.02. Що ж давайте поговоримо.

На мою скромну думку окупант Кремля був налаштований на велику війну так чи інакше. Незалежно від того що Україна зробила б за той час як нас попереджали.

Працював цілий комлекс чинників і факторів, які впливали на калькуляції Пітуна. Перш за все кратна переоцінка потенціалу ЗС Московії і кратна недооцінка потенціалу ЗСУ. Ці оцінки як пам’ятаємо були в наших партнерів. Про такі настрої на Заході доповідали Пітуну і він певно розраховував швидко поставити світ перед доконаним фактом.

Також в Пітуна були викривлені уявлення щодо настроїв в українському суспільстві загалом – особливо щодо стійкості і готовності чинити спротив. Це все дуже недооцінювалося як відомо.

На це все наклалася брак інший окрім як військового інструментів впливу на Україну і паралельні шалені інвестиції в армію Москові, що робили військовий варіант більш привабливим.

В комплексі Путін бачив маленьку переможну війну.

Тобто війна так чи інакше була б. Якби ми не намагалися в останні 3,5 місяців до 24.02.

Інше питання що можна було б зробити за останні 3,5 місяців і загалом із лютого 2015 року коли на Донбасі припинилися активні бойові дії.

Чи могли б більше? Безперечно. Але.

За 3,5 місяців можна зробити повне розгортання армії після призову резерву, запустити раніше ТрО, провести інженерні роботи (наробити їжаків, накопати траншей, мішків із піском наробити). Але за 3,5 місяці не можна отримати більше важкої зброї і БК до них. Та і пам’ятаємо як ледь через країни Балтії напередодні війни отримали трохи ПЗРК Stinger а США і Велика Британія були готові насипати лише трохи протитанкових засобів. Про важку зброю не йшлося. Ну бо шансів нам західні аналітики в форматі армія на армію не давали. То чому сильно вкладатися?

За 7 років із часу припинення бойових дій можна було б краще підготувати армію діяти в парадигмі WWII коли беруть масою техніки і вогню із зброєю 1960-х-1980-х. Але вийти на якісно інший рівень ведення війни (безконтактні бойові дії і дальнє вогневе ураження) коли в тебе найбільша після Московії армія бо треба прикривати протяжні кордони + АТО/ООС і як наслідок 2/3 іде на грошове утримання не можна. І коли суспільство не готове більше виділяти невеликого ВВП на оборону.

Тому війни ми б не уникнули. Могли б зробити більше за 3,5 місяців і за 7 років щоб більшу лупити ціну із 24.02. Але точно самим вийти на ефект стримування було б важко.