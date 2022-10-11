Чи є паливо на АЗС і чи можливі нові обмеження? Що відповіли в ОККО, WOG та U.GO

Чи є паливо на АЗС – в мережі Нафтогазу, ОККО, WOG і чи можливі нові обмеження щодо продажу.

Як передає NNS, після масованих ракетних атак росії по території України видання НВ звернулось до великих мереж АЗС з проханням прокоментувати поточну ситуацію. Ось що вони відповіли.

«Декілька слів щодо роботи мережі – ми в строю. Все в робочому режимі. Нагадаємо також, що у нас можна купити водичку, їжу, побутові товари», коротко повідомили в мережі АЗК ОККО.

У мережі WOG кажуть, що наразі ситуація з пальним залишається стабільною.

«Лише на окремих АЗК ми відстежуємо збільшення попиту. Нагадаємо, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України мережа АЗК WOG працює в посиленому режимі», розповіли в пресслужбі компанії.

У ТОВ Нафтогаз Ойл Трейдинг, яке керує мережею АЗС U.GO розповіли, що зафіксували збільшення попиту одразу після відбою повітряної тривоги 10 жовтня.

У компанії кажуть, що на АЗК є різні види палива, також є запаси.

Також оператори ринку продають паливо без обмежень.

«Ні, поки що не плануємо», так в Нафтогаз Ойл Трейдинг відповіли на запитання про плани ввести обмеження на продаж бензину та ДТ. «Постачання пального максимально диверсифіковано. Потреби у запровадженні обмежень на відпуск пального наразі немає», розповіли в мережі WOG.

При цьому у WOG нагадують, що під час повітряних тривог з метою убезпечення клієнтів та персоналу, АЗК не працюють.