Чи будуть нові хвилі мобілізації в Україні – в ЗСУ дали пояснення

Як зазначив полковник ЗСУ Роман Горбач призов до лав української армії триває, але ніяких “хвиль” мобілізації немає. Крім того, обсяги мобілізації в рази знизилися.
Про це начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів під час брифінгу, передає НСН.
“Мобілізація справді йде, але вона була і вчора, і позавчора. І почалася вона ще 24 лютого минулого року”, пояснив він.
Горбач додав, що наразі ЗСУ потрібні фахівці на нові зразки техніки, а також для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за конкретними обліково-військовими спеціальностями.
Військовозобов’язані без досвіду служби призиваються лише до навчальних центів для підготовки. Тільки після цього вони прибувають на службу до військової частини.
Ті, хто має певний досвід, а потім невелику перерву після служби, можуть одразу їхати до військових частин.
За словами Горбача, на початку мобілізації черги добровольців були більшими і територіальні центри не справлялися. Але зараз обсяги мобілізації в рази знизилися.
Ніяких “хвиль” мобілізації немає – Горбач
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