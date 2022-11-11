Чому в деяких областях Україні 11 листопада знов ввели екстрені відключення світла.

Через нові удари ворога по енергетичній інфраструктурі та пошкодження в електромережах ситуація в енергосистемі України ускладнилась, через це довелося вдатися до екстрених відключень.

Про НЕК “Укренерго” повідомляє у своєму Telegram-каналі, передає NNS.

За даними регулятора, для підтримки стабільної роботи енергосистеми додатково застосовано екстрені аварійні відключення споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Вночі та зранку вже було застосовано екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Зараз вони припинені та продовжують діяти планові відключення. Також з 12.00 припинено екстрені відключення світла у Києві.

Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії, наголосили в “Укренерго”.

Водночас у решті регіонів України продовжують діяти планові відключення. Тимчасові контрольовані обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути технологічних аварій через перевантаження.

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