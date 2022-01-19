Чи стане вхід у “Дію” платним через BankID – роз’яснення Мінцифри

З 1 лютого 2022 року у системі BankID запровадять платні тарифи за обслуговування абонентів. Чи стане через це вхід у “Дію” платним?

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що запровадження тарифів на послуги у системі BankID не вплине на роботу програми “Дія”.

Також це не вплине на людей, які проводять авторизацію в “Дії” через BankID. Про це представники Мінцифри розповіли у коментарі “РБК-Україна“, передає NNS.

Інформація, що розповсюджується в інтернет-виданнях щодо платного входу до “Дії”, не відповідає дійсності. Тарифи за BankID не стосуються фізичних осіб.

“Це неправдива інформація”, зазначили в Мінцифри.

У міністерстві нагадали, що НБУ з 1 лютого 2022 року запроваджує тарифи на послуги, що надаються абонентам Системи BankID.

“Тарифи встановлюються лише для учасників системи BankID НБУ – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. Тобто вони не стосуються користувачів – фізичних осіб”, додали в міністерстві.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що інформація про платний вхід до “Дії” неправдива.

“Це точно фейк, тому що це (“Дія”, – ред.) державний продукт, він створений за кошти всіх глядачів, які нас сьогодні дивляться і він повинен і буде безкоштовним”, сказав він ефірі каналу 1+1.

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