На Харківщині свіжомобілізований бурят здався у полон – був призваний 18 вересня.

Мобілізованих російських окупантів без навчань кидають на фронт в Україні.

Деякі з них віддають перевагу здатися в полон українським захисникам, ніж загинути в чужій країні.

Так ЗСУ на Харківщині полонили росіянина з Улан-Уде, якого після мобілізації одразу перекинули до України.

Про це NNS дізнався з повідомлення у Телеграм.

Полонений розуміє, що він міг стати гарматним м’ясом без військових навичок.

“Я був мобілізований 18 вересня 2022 року в місті Улан-Уде, республіки Бурятія. Був призваний у військову частину 34214 у 1-й мотострілецький батальйон 1-ї роти. Прибув до України 22 вересня 2022 року. Прошу вибачення в українського народу”, сказав мобілізований.

Він звернувся до росіян з настановою, не йти в Україну, бо вони ризикують бути вбитими.

Зауважуємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот “Хочу жить бот” (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.

На Луганщині ЗСУ “забавовнили” ешелон із свіжомобілізованими росіянами