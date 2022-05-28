До українських прикордонників потрапили рятувальний круг та світловий буй з потопленого російського крейсера «Москва».

Про це голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив у Фейсбуці, передає NNS.

«Музейні експонати українських сил оборони поповняться чудовими предметами. До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника «Москва», заявив Дейнеко.

Голова ДПСУ зазначив, що їх передали небайдужі моряки.

«Після зустрічі недофлагмана чф рф з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі. Була «МОСКВА» – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!», підкреслив Дейнеко.

Як повідомлялося, 13 квітня українські військові у Чорному морі поцілили у російський крейсер «Москва» із протикорабельної ракетної системи «Нептун», завдавши йому серйозних пошкоджень. Згодом у росії підтвердили, що крейсер «Москва» затонув під час буксирування у порт.

Флагман чф рф «Москва» був одним із двох кораблів, які 24 лютого 2022 року погрожували захисникам українського острова Зміїний. Окупанти вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Відповідь українських воїнів вже стала крилатою фразою: «Рускій воєнний корабль, іді нах..й!».