“Бійтеся та чекайте гіршого”: хакери зламали сайти українських міністерств

У ніч з 13 на 14 січня хакери зламали сайти кількох міністерств України та опублікували на них повідомлення з погрозами на адресу жителів країни.

Про це інформують українські та російські ЗМІ, передає NNS.

У заяві йдеться, що всю особисту інформацію українців нібито завантажили в “загальну мережу”, а дані на персональних комп’ютерах нібито будуть видалені без можливості відновлення.

“Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі”, йдеться у повідомленні.

Заява опублікована українською, російською та польською мовами.

Станом на ранок 14 січня тимчасово не працює офіційний сайт Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

На запит Міносвіти пошуковик переадресовує на сторінку відомства, яка поки відображається як ONLYSTART, передають Факти.

Поки тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція, у відомстві просять користуватися офіційними вебресурсами МОН у Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok.

“Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета”, наголошують у Міносвіти.

Також не працює сайт держпослуг “Дія”, проте проблем із роботою застосунку “Дія” немає, пише Українська правда.

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