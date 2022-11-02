Що таке “Армія відновлення”, кого до неї можуть залучити і скільки платитимуть безробітним українцям за суспільно корисні роботи.

Про це NNS дізнався з повідомлення Урядового порталу.

Що таке “Армія відновлення”

На сьогодні в Україні є дві армії: одна захищає країну на фронті, інша – працює. І всі ті, хто своєю працею також наближають нашу Перемогу, складають “Армію відновлення”. Люди, які з різних причин залишились зараз без роботи, зможуть долучитись до цієї армії через виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни. Причому оплата за такі роботи здійснюватиметься державою на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн.

Це не означає, що людина, яка прийшла до центру зайнятості, одразу буде залучена до таких робіт. Перші 30 днів в статусі безробітного їй шукають роботу за її спеціальністю. Лише якщо за цей час людині не вдалось знайти роботу, підходящою роботою для неї буде вважатися будь-яка, яка не потребує кваліфікації, професійної підготовки. Також такій людині можуть запропонувати роботу, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.

І ключове слово тут – можуть. Тобто безробітних не обов’язково будуть залучати до таких робіт, адже кількість офіційно зареєстрованих в центрах зайнятості осіб складає близько 250 тисяч.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області на таких роботах працевлаштовано майже 400 безробітних, в Чернігівській області – 78.

Хто може бути залучений до суспільно корисних робіт

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Тому разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:

незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

На які роботи можуть залучати безробітних

Безробітні можуть бути залучені до виконання суспільно корисних робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Зокрема, це може бути:

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Варто зазначити, що це – орієнтовний перелік таких робіт, він залежить від потреб в конкретному регіоні. Досвід організації таких робіт в областях свідчить, що мова йде не лише про важку фізичну працю. Люди залучаються також до плетіння маскувальних сіток, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим.

Наприклад в Сумській області людей залучають до укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок, заготівлю дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери і т.і.

В Чернігівській області безробітних залучають до упорядкування, відновлення та благоустрою міст, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів. Також проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності.

Хто організовує такі роботи

Організатором робіт має бути військове командування спільно з обласною військовою адміністрацією самостійно або з залученням органів виконавчої влади.

З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до Кодексу законів про працю України. Вони отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн), що в багатьох випадках є вищим, ніж допомога з безробіття. При цьому місцева влада за рахунок коштів обласного бюджету може збільшити оплату за таку роботу – співфінансування може бути і 50% на 50%, і 60% на 40%. Виплата з фонду на випадок безробіття (6700 грн) – це гарантована частина оплати.

Чи можна відмовитись від таких робот

Відповідно до статті 43 Конституції України використання примусової праці забороняється.

В той же час, згідно з Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, відмова від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану є підставою для припинення центром зайнятості реєстрації безробітного та відповідно скасування права отримання виплат за цим видом страхування.

Виплата допомоги по безробіттю призупиняється на період участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру або в умовах воєнного стану – у суспільно корисних роботах, і поновлюється після припинення участі безробітного у таких роботах.