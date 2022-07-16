Абсолютно реалістичний план: у Міноборони озвучили дату закінчення війни

Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. Така дата закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю ВВС, передає NNS.

“Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трішки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року”, сказав він.

Водночас міністр нагадав, що війну не завершено. Українцям треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, сплачувати податки, працювати у стані війни. При цьому закінчити війну вже 2022 року реально, якщо партнери продовжуватимуть підтримувати нашу країну.

“Коли вони повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ із їхньою допомогою не лише зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії – ред.). Це серйозний загальносвітовий проект”, пояснив Резніков.

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