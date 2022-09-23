23 вересня окупанти розпочинають свої псевдореферендуми – що відомо на цей час

23 вересня у тимчасово окупованих регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей загарбники розпочинають псевдореферендуми про приєднання до складу росії.

Як передає NNS, про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Там вказують, що “голосування” триватиме 5 днів – з 23 до 27 вересня. В останній день “голосування” відбудеться на виборчих дільницях, а у попередні дні начебто “з метою безпеки” – окупанти будуть ходити по домівках у супроводі “поліції”.

Як пише Громадське, у Запорізькій та Херсонській областях питання звучить так: “Чи підтримуєте ви вихід зі складу України, розвиток області як самостійної держави та входження до складу росії?”.

Натомість на окупованій ще з 2014 року території Донеччини та Луганщини у людей запитуватимуть: “Ви за входження до складу росії на правах суб’єкта федерації?”.

За даними міноборони рф, в “ЛНР” розпочали обстеження “виборчих дільниць” на наявність вибухонебезпечних предметів. Там мають відкрити понад 150 “дільниць” для голосування.

Попередні підсумки так званого голосування планують оприлюднити 27-28 вересня.

Як повідомляє розвідка, загарбники облаштовують свої центри підготовки до псевдореферендумів у місцях, де зосереджується велика кількість цивільного населення, на голосування зганяють усіх, хто брав “гуманітарну допомогу”.

Ось так проходить “референдум” в окупованому Донецьку. Відео публікують у місцевих пабліках

Що передувало?

“Громадські палати” маріонеткових “ЛНР” та “ДНР” 19 вересня почали вимагати негайного ініціювання “референдумів” про визнання їх суб’єктами російської федерації. “Громадська палата” “ЛНР” заявила, що входження до складу росії “убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя”.

Невдовзі після цього ватажки “ЛНР” і “ДНР” денис пушилін та леонід пасічник обговорили ці звернення й домовилися, що синхронізують подальші дії. А 20 вересня аналогічний “референдум” у Херсонській області запропонувала провести контрольована росією “громадська рада”, а в Запорізькій області — рух “Ми разом із росією”.

Зрештою 20 вересня окупаційні адміністрації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей заявили, що 23-27 вересня проведуть “референдуми” про входження до росії.

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