13 нових маршрутів: Ryanair розширив літній розклад з України

Лоукостер Ryanair додав 13 нових маршрутів у літній розклад 2022 року для України. Всього влітку компанія обслуговуватиме 90 маршрутів з нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба Ryanair, з посиланням на Громадське передає NNS.

Нові маршрути літатимуть із чотирьох аеропортів — Києва, Львова, Одеси та Херсона. Зі столиці новими напрямками стануть Брюссель, Корфу та Стокгольм.

Зі Львова літаки Ryanair почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб.

З Одеси — у Брюссель, Лондон та Венецію. А ось із Херсона влітку можна буде полетіти у Варшаву.

В авіакомпанії пояснюють, що розширення кількості маршрутів стало можливим завдяки підписанню у жовтні 2021 року угоди між Україною та ЄС про єдиний авіапростір.

Комерційний директор Ryanair Джейсон Макгінес розповів, що завдяки об’єднанню повітряного простору ЄС та України авіакомпанія також потенційно зможе в майбутньому базувати свої літаки в Україні.

Вартість польоту стартуватиме від 639 гривень, однак такі квитки потрібно забронювати до опівночі 21 січня. Як зазначає Avianews, літній розклад набуде чинності 27 березня — разом із переведенням годинників.

Розширення Ryanair

Ще до підписання договору в Ryanair казали, що в разі підписання угоди про спільний авіапростір вони значно розширять свою присутність в Україні та збільшать інвестиції. Зокрема, там зазначали, що в Україні є 12 аеропортів, які підходять для співпраці з Ryanair.

Компанія Ryanair розпочала свою роботу в Україні у 2018 році. Зараз вона співпрацює з аеропортами у п’ятьох містах: Києві, Львові, Одесі, Харкові та Херсоні.

Що змінює єдиний авіапростір?

Угода знімає авіаційні обмеження України у ЄС та прив’язує її до внутрішнього авіаційного ринку Євросоюзу. Для цього в Україні мають запровадити авіаційні стандарти та правила Євросоюзу. Крім того, завдяки угоді права українських авіапасажирів захищатимуть, так само як у ЄС.

Також домовленість допоможе стимулювати розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень в Україні, а це своєю чергою сприятиме зниженню ціни на квитки. Однак очікувати на різке зниження цін не варто, оскільки через пандемію розвиток цієї галузі обмежений.