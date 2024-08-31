Росіяни просуваються на трьох напрямках – ISW

Про це пишуть у свіжому звіті аналітики американського інституту вивчення війни, передають «Новини України – НСН».

Росіяни просуваються на трьох напрямках

Окупанти просуваються поблизу Покровська, на Торецькому напрямку та на південний захід від Донецька.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Липців, Плетенівки та Вовчанська. 30 серпня російський блогер заявив, що російські війська відбили невеликі українські штурмові групи, які атакували поблизу Огірцевого.

Російські війська також нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження російських наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 30 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 серпня, показують, як російські війська піднімають російський прапор у центрі Стельмахівки, вказуючи, що вони захопили село.

Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Здійснювали наступальні дії в районі Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки, в напрямку Званівки.

30 серпня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Здійснювали наступальні дії біля самого Часового Яру, в районі Калинівки, Іванівського, в напрямку Ступочок, районі Андріївки та Кліщіївки.

Повідомляється, що 30 серпня російські війська просунулися поблизу Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просувалися в межах західної Дружби, Північного, в межах південно-східного Торецька, на північний захід від Нью-Йорка, на захід від Юрівки, на схід від Пантелеймонівки.

Російські сили також просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 та 30 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Костянтинівку, але російські блогери стверджували, що українські війська все ще утримують позиції в північно-західній Костянтинівці.

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