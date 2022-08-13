Росіяни не знають, чим годувати свою 20-тисячну ораву на правобережжі Херсонщини – шляхи постачання перервані

На правобережжі Херсонщини росіяни опинилися у дуже складній ситуації через пошкодження останнього мосту через Дніпро, який з’єднує правий берег з лівим. Що про це кажуть представники Херсонської ОВА, західні аналітики, а також самі окупанти – читайте нижче у матеріалі NNS.

Перший етап звільнення Херсонщини

Після прицільних ударів Збройних Сил України по всіх мостах, що з’єднують правий і лівий берег Херсонщини, російські окупанти на правобережжі залишилися без підкріплення. Вони не можуть отримувати ані продовольства, ані озброєння, ані свіжої живої сили.

Протягом липня ЗСУ обстрілювали Антонівський міст, який є однією з трьох переправ через Дніпро. Два інші мости – це одноколійний залізничний міст через Дніпро та міст над греблею Каховської ГЕС у Новій Каховці.

Також ЗСУ раніше завдали удару по Дар’ївському мосту через ріку Інгулець, який сполучає дві частини окупованої росіянами правобережної Херсонщини.

Удари по мостах разом з систематичним знищенням складів та запасів окупантів як в тилу, так і на фронті і є початком першого етапу звільнення Херсонщини. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань, пише Обозрєватєль.

Він нагадав, що правобережжя та лівобережжя Херсонщини з’єднують три переправи: Антонівський залізничний та Антонівський автомобільний мости, а також гребля Каховської ГЕС. Коли всі три були пошкоджені українською артилерією, окупанти перекидали техніку, озброєння та продовольство резервним мостом на Каховській ГЕС. Але днями ЗСУ вивели з ладу й його. Отже тепер окупанти на правобережжі Херсонщини опинилися у дуже складній ситуації.

“Зараз вже неможливо перекидати ні важку техніку, ні озброєння, ні навіть продовольство з лівого берега , а відповідно з Криму й РФ ближче до лінії фронту, для того, щоб підкріплювати якраз лінію фронту окупантів з боку якраз Херсона. ЗСУ унеможливили їм постачання озброєння”, – зазначив Хлань.

Він нагадав, що незадовго до влучних ударів ЗСУ по мостах окупанти хизувалися, що перекинули на правий берег Херсонщини значну кількість батальйонних тактичних груп і сформували велике угруповання живої сили з понад 20 тисяч окупантів. Наразі загарбники опинилися перед дилемою: чим годувати цю ораву.

“Відрізання шляхів постачання зброї та озброєння робить їх небоєздатними, це раз. А по-друге, цю велику кількість людей треба годувати. Навіть ті зауваження, що Херсонщина прогодує, то треба розуміти, що все таки що 20 тисяч людей –це дуже багато – і прогодувати їх овочами, за рахунок яких влітку виживають люди в окупації – нереально. Саме постачання їжі – це один з дуже вагомих елементів боєздатності армії. Сухі пайки, продовольство сьогодні російська армія не може отримувати. А це ослаблює бойовий дух окупантів, якого й так немає”, – наголосив Хлань.

Окрім того, загарбники на правобережжі Херсонщини нині не можуть розраховувати навіть на мінімальне підкріплення.

“Ворог на сьогоднішній день на правобережжі вже знаходиться без можливості підкріплення. І те, що робить наша авіація і ЗС, винищуючи польові склади і запаси, які є в окупанта на правобережжі, коли арта винищує тилові запаси, а авіація фронтові – все в комплексі це вже і є фактично злам військових дій на півдні України. Це й є фактично початком деокупації Херсонщини”, – наголосив політик.

Інформацію про те, що міст через Дніпро на дамбі Каховської гідроелектростанції виведено з ладу, підтвердили в ЗСУ.

Вночі 12 серпня оперативне командування “Південь” ЗСУ повідомило про влучання в Каховський міст. Про аналогічну атаку на цей інфраструктурний об’єкт військові повідомляли також 10 серпня.

“В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням”, – заявив речник оперативного командування Владислав Назаров.

Таким чином, міст виведено з ладу і він не може використовуватись для переміщення військової техніки.

Що кажуть окупанти?

В підконтрольній РФ “адміністрації Херсонської області” визнали обстріли в напрямку ГЕС. Там стверджують, що українські війська завдали удару по Новій Каховці, використавши американські ракетні системи HIMARS, пише ВВС Україна.

“Частина ракет упала, частину збили”, – цитує російське інформагентство ТАСС заступника окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова.

Проте ушкодження мосту на греблі загарбники не визнають.

“Міст Каховської ГЕС після обстрілів з боку ЗСУ не отримав пошкоджень”, – стверджує Стремоусов.

Що кажуть західні аналітики

Західні аналітики стверджують, що українським військам вдалося перервати постачання військ РФ на правому березі Дніпра біля Херсона.

Так, британська розвідка у своєму зведенні за 13 серпня вказує на цей факт. За її даними, Росія вже втратила шляхи постачання своїх військ через Дніпро.

“Два основні автодорожні мости, які забезпечували доступ до окупованих Росією територій на західному березі Дніпра в Херсонській області, не можуть бути використані для військового постачання”, – сказано в публікації.

Розвідка нагадує, що ще 10 серпня точкові удари української армії зробили міст через Дніпро у Новій Каховці непридатним для важкої військової техніки.

Днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автомобільного мосту, але структурні ушкодження залишаються.

Минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном.

З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання своєї армії. Навіть якщо Росії вдасться здійснити значний ремонт мостів, вони залишаться головним уразливим місцем.

Наземне постачання кількох тисяч російських військовослужбовців на західному березі здебільшого залежить від двох пунктів переправи на понтонних поромах.

Через порушення ланцюжків постачання боєздатність російської армії на західному березі залежатиме від обсягів зроблених раніше запасів постачання, резюмує розвідка Великої Британії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також підтверджує факт ураження Каховського мосту через Дніпро і його важливість для логістики окупаційних військ.