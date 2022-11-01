Росіяни били ракетами по Миколаєву, атакували Дніпропетровщину і Полтавщину (фото)

Росіяни били ракетами по Миколаєву, атакували Дніпропетровщину і Полтавщину вночі 1 листопада, передає NNS.

Розповідаємо, що відбувалося цієї ночі.

Миколаїв

Російські війська вночі ракетами С-300 атакували Миколаїв, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Опівночі, 1 листопада, о 00:00 по Миколаєву нанесено ворожий удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок чого сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула», – написав він у Телеграмі.

Віталій Кім додав, що у медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити, якими закрили вікна після попереднього обстрілу.

Зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. В результаті загинула жінка пенсійного віку, — повідомляють місцеві ЗМІ.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі оприлюднив фото наслідків цього обстрілу.

Обстріли на Полтавщині

Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що протягом ночі російські військові атакували область дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу жертв немає. Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, — зазначив керівник Полтавської ОВА.

Лунін вказав, що наразі на місці працюють рятувальники. Вони приборкують пожежу. Начальник ОВА додав, що, за попередніми даними, внаслідок атаки окупантів ніхто не загинув.

До 10 безпілотників атакували цієї ночі Полтавську область. Винищувачами було збито три “шахеди”, сили територіальної оборони збили ще три.

Таким чином знищено зонайменше шість апаратів, але ці дані уточнюються. Про це повідомив у ефірі телеканалів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Дніпропетровщина

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що сили ППО в ніч проти 1 листопада знищили три іранських безпілотника-камікадзе.

Круті новини від наших неба захисників. Військові з повітряного командування “Схід” вночі знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе, — зазначив Резніченко.

Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що кремлівські терористи уночі 1 листопада обстріляли з “Градів” та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області – у Нікополі багато руйнувань, у Марганецькій громаді люди були без води і світла.

Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину… Били з “Градів” та важкої артилерії по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило, — підкреслив Резніченко. За його словами, лише по Нікополю прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку. У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу – понад 40 тис сімей лишилися без води, понад 10 тис – без світла.

Резніченко зазначив, що енергетики працювали усю ніч і все полагодили – на ранок люди уже зі світлом. Також відновила роботу насосна станція, отже в оселі незабаром повернеться і вода.