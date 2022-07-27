Ранок, якого усі чекали: Антонівський міст на Херсонщині непроїзний – як він виглядає

Антонівський міст на Херсонщині непроїзний після вчорашнього удару по ньому ЗСУ. Про це повідомляють місцеві мешканці, інформацію вже підтвердили і колаборанти та визнала російська пропаганда, передає NNS.

Херсонщина і вся Україна чекали цей ранок. Адже всі ми хотіли дізнатись наскільки серйозно ЗСУ пошкодили Антонівський міст у Херсоні. І інформація більш, ніж втішна — проїзд по ньому неможливий, а вдарили, за словами очевидців, як раз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат, – написав зранку 27 липня радник Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Він констатував, що ми все ближче до звільнення області. Нагадаємо, Сергій Хлань захищає Батьківщину в лавах ЗСУ.

Українські захисники розповіли, що завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту в Херсоні.

Про це сьогодні вранці розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, Сили оборони тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи російських загарбників на Херсонщині, щоб не дозволяти йому поповнювати запаси.

«Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога», – сказала Гуменюк.

Журналістів речниця запевнила, що удари по мосту були філігранними.

«Так, удари були, але вони були філігранними», – додала вона.

Російські окупанти визнали, що внаслідок нового удару ЗСУ Антонівський міст через Дніпро у Херсоні зазнав серйозних пошкоджень. Про це кремлівські пропаганді розповів місцевий гауляйтер Кирило Стремоусов.

За його словами, ступінь пошкоджень настільки серйозний, що міст довелося повністю закрити.

При цьому раніше Стремоусов у своєму ранковому відеозверненні стверджував, що ракетний удар по стратегічно важливому для РФ об’єкту до серйозних руйнувань нібито не призвів.

Тм часом, з’явилося фото Антонівського моста після вдалих влучань ЗСУ

А також відео:

А ось так ЗСУ били по Антонівськом мосту вечері 26 липня: відео