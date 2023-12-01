Україна вироблятиме ракети для ППО з дальністю дії у 100 км – що відомо

Україна вироблятиме ракети для ППО з дальністю дії у 100 км. Про це заявив заступник міністра оборони лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемаратону 30 листопада, передає НСН, посилаючись на Громадське.

В Україні у 2024 році планують збільшити у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Найбільша уваги приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, за словами Гаврилюка, планується виробляти як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на зразок ЗРК «Корал».

Гаврилюк додав, що в затвердженому бюджеті на 2024 рік на закупівлю ракет і боєприпасів передбачено близько 175 мільярдів гривень.

ЗРК «Корал» – що про нього відомо

Це український проєкт зі створення зенітної керованої ракети для комплексів середньої дальності. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2016 року.

«Корал» має стати базовою уніфікованою ракетою модульної конструкції для корабельних і сухопутних зенітно-ракетних комплексів та повітряних сил.

У грудні 2020 року генеральний конструктор КБ «Луч» Олег Коростельов заявив про можливість створення українського зенітного ракетного комплексу середньої дальності. Планувалося, що в основі комплексу буде використовуватися допрацьована під знищення повітряних цілей зенітна керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха».

Ще новини України і світу: Чим іранські балістичні ракети відрізняються від російських – пояснення експерта