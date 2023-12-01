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Україна вироблятиме ракети для ППО з дальністю дії у 100 км – що відомо

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Україна вироблятиме ракети для ППО з дальністю дії у 100 км – що відомо
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Україна вироблятиме ракети для ППО з дальністю дії у 100 км. Про це заявив заступник міністра оборони лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемаратону 30 листопада, передає НСН, посилаючись на Громадське.

В Україні у 2024 році планують збільшити у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Найбільша уваги приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, за словами Гаврилюка, планується виробляти як звичайні переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на зразок ЗРК «Корал».

Гаврилюк додав, що в затвердженому бюджеті на 2024 рік на закупівлю ракет і боєприпасів передбачено близько 175 мільярдів гривень.

ЗРК «Корал» – що про нього відомо

Макет ракети «Корал» на виставці «Зброя та безпека 2021»

Макет ракети «Корал» на виставці «Зброя та безпека 2021»

Це український проєкт зі створення зенітної керованої ракети для комплексів середньої дальності. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2016 року.

«Корал» має стати базовою уніфікованою ракетою модульної конструкції для корабельних і сухопутних зенітно-ракетних комплексів та повітряних сил.

У грудні 2020 року генеральний конструктор КБ «Луч» Олег Коростельов заявив про можливість створення українського зенітного ракетного комплексу середньої дальності. Планувалося, що в основі комплексу буде використовуватися допрацьована під знищення повітряних цілей зенітна керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха».

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