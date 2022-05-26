Престур по тимчасово окупованих територіях України: як відбувалась популяризація «спеціальної військової операції» рф

Триває дев’яносто перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Рашисти планували захопити Україну за три дні. Вони не врахували одного – воювати доведеться з цілим народом. В таких не вигідних для них умовах, війська рф вдаються до провакацій.

Створювати фейки лише з власної території їм мабуть здалось не настільки ефективним. А залякати і зламати українців просто неможливо, а власний народ треба було “годувати” перемогами освабадітєлєй. Тому країна-агресор для популяризації «спеціальної військової операції» та забезпечення лояльності населення та прихованої мобілізації, на тлі великих втрат військовослужбовців власної армії направила престур прокремлівських міжнародних журналістів.

Редакція розкаже про цих журналістів і про те, що народилося в їх хворій голові.

Почнемо з того, що журналіст має бути стороннім спостерігачем і лише ретранслювати події. Під час роботи необхідно невідступно слідувати журналістських стандартів, а вже саме навколо цього будується редакційна політика. Але прокремлівські представники ЗМІ про це не чули.

Для просування наративу про єдине вірне рішення щодо вторгнення в Україну, в період з 18 по 20 травня 2022 року російських та іноземних журналістів відправили в престур. Прокремлівських журналістів, яких колегами ми не назвемо, провезли по тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

У групі так званих ЗМІ були помічені прокремлівські журналісти Джон Марк Дуган (громадянин США, отримав політичний притулок в рф у 2016 році), Томас Рьопер (громадянин ФРН), Соня Ван Ден Енде (піддана Нідерландів). В престурі вони відвідали міста Генічеськ, Мелітополь, Херсон.

«Журналісти» зібрали матеріал для публікації щодо уявних «досягнень» росіян. Вони звертали увагу на основні тези кремля. Серед них формування органів влади (у т.ч. за участі місцевих колаборантів), забезпечення населення гуманітарною допомогою, діяльність комунальних підприємств та підприємств життєзабезпечення.

У Херсоні Дуган, Рьопер та Енде відвідали Каховську ГЕС, КП «Херсонводоканал», ДКП «Херсонелектротранс». Разом з тим вони на особистих сторінках у соціальних мережах виклали інформацію щодо ситуації в місті Мелітополі, мешканці якого нібито зазнавали утисків від «неонацистських угруповань».

На своїй власній сторінці в соціальній мережі Вконтакте Джон Марк Дуган також багато уваги приділяє публікаціям на тему Маріуполя. Страшні історії трагедії з Маріуполя. Він намагається донести, що цивільне населення гинуло від рук ЗСУ. При цьому він це демонструє від імені постраждалих українців.

Джон Марк Дуган написав, що перебуваючи у Луганській Народній Республіці йому довелося спостерігати, як їхні сили знешкоджують міни, встановлені українською армією. За його твердженнями міни, призначені для вбивства мирних жителів, відправлених ремонтувати електростанцію.

Для гарної картинки псевдо журналісти використовують дітей. “Незалежно від того, що ви думаєте про вогнепальну зброю, діти люблять і поважають солдатів, і якщо ви є наступаючою силою, ніщо не замінить доброту до жителів. Цей акт задумливості – момент, який цей хлопчик ніколи не забуде. Дякуємо Андрію, цьому чудовому спецназівцю”, – написав Джон Марк Дуган.

Німецький журналіст Томас Репер розповідав усю правду про звірства укрорейху в Маріуполі і про те, що жителі міста не хочуть, щоб російська армія їхала з міста, так як маріупольці бояться такої ж розправи над ними укроорками з «Азова», яка сталася у Бучі.

Пропаганда рф пише про Томаса, що він один із небагатьох іноземних журналістів, який розповідає про події в Україні, перебуваючи безпосередньо у зоні бойових дій.

«У цій поїздці мене найбільше вразив той факт чи страх, який бачиш там в очах людей. Причому не у тих, які не згодні з військовою операцією, — це, за моїми оцінками, меншість. Саме вони лаються на камеру і говорять наскільки вони незгодні, а ті, які згодні — це більшість, я бачу це на площах, коли сотні людей йдуть повз (російськіх) солдатів і кажуть: “Спасибі хлопці! Не їдьте!», – зазначив Томас Репер.

Після цього, Томас Репер розповів «Зірці», з чим пов’язані причини однобокого висвітлення на Заході подій в Україні і чому вісім років Європа не знає про злочини, що творилися на Донбасі.

«Якщо дивитися їх біографії, всі головні редактори пов’язані з трансатлантичними НКО. І якщо журналіст пише неугодне, його звільняють, я можу імена німецьких журналістів назвати, які навіть у держтелебаченні працювали. Вони взяли неугодну тему та просто втратили роботу», – сказав він.

За словами Репера, мешканці звільнених територій Донбасу з вдячністю зустрічають російських військовослужбовців.

Із утопії пропаганди рф, ще одна публікація рашистських ЗМІ. В ній вони повідомили, що знімальна група телеканалу «Зірка» близько години просиділа в бункері під Бердянськом, ховаючись від штурму, що готується, про який стало відомо від розвідки. Загрозу вдалося запобігти.

Нідерландська журналістка Соня Ван Ден Енде розповіла про те, як Волноваха відновлюється після пережитого пекла. Нідерландська журналістка побувала у Волновасі вдруге. За її словами після заходу військ рф там відбулися зміни на краще.

«Я була в цьому місті раніше, два тижні тому, і тут був досконалий безлад, скрізь валялися уламки, діти не грали. Ось тут була гуманітарна допомога від росіян … але зараз як це не дивно, скрізь чисто, ну, може, не скрізь, а тут, у парку. Це дуже добре. Щодо мого враження від того, що я побачила: я хочу розвінчати звичайні голландські новини, які весь час кажуть: де б росіяни не пройшли, вони залишають руйнування та смерть. Але там куди я приїжджаю, вже після приходу росіян, я бачу те, що ви бачите: як щасливі люди, вони знову «оживають», діти знову грають, і люди отримують допомогу, гуманітарну допомогу, так що це дуже добре», – розповідає вона.

Зі свого боку можемо сказати, що думку псевдо журналістів ретранслює тільки ЗМІ рф. Європейська спільнота ці художні витвори не бачить. Художні, бо журналістам прийшлось важко. Українці говорили не те, що їм потрібно було показати. Хоча і це не зупинило їх. В нагоді як завжди викревлена реальність та монтаж.

Речник МЗС Олег Ніколенко у Твіттері зазначав: «Нагадуємо всім ЗМІ, що в’їзд на окуповані території України з росії є незаконним. Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України. Їм буде заборонено в’їзд в Україну та/або втрата акредитації своїх представництв в Україні».

джерело: 056.ua