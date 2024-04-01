«Якби 5 років тому переміг Порошенко, повномасштабного вторгнення б не було» – Безугла

Якби 5 років тому переміг Порошенко, повномасштабного вторгнення б не було. Таку неочікувану думку висловила скандальна депутатка, яка балотувалася в Раду від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні, 1 квітня – , підбиваючи підсумки п’яти років, що минули з початку крайніх президентських виборів в Україні.

5 років тому назад відбулися вибори Президента. Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би, – написала Безугла

Щоправда, вона схиляється до того, що відсутність повномасштабної війни – це скоріше погано, ніж добре.

Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус «Донбасу» та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі, – розмірковує Безугла

Вона залишає на розсуд читача відповідь на питання: добре б це було чи погано для України.

Але на свою особисту оцінку натякає більше, ніж прозоро.

Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з «соцпакетом», жигулі та «Артеком», – написала Безугла

Допис Безуглої про Порошенка і війну викликав великий резонанс, його жваво обговорюють. Станом на момент публікації цієї новини він набрав вже більше 100 коментарів, майже 140 людей поширили його.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла пройшла до Ради від президентської партії «Слуга Народу». Втім, цієї зими після низки скандальних заяв, зокрема на адресу тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного, Безугла повідомила, що подала заяву на вихід з партії і фракції “Слуга народу”.

Однак нещодавно стало відомо, що депутатка досі у президентський фракції – нібито заяву не прийняли через неправильне оформлення.

Про це вона повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.

Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, «неправильно оформлена». Коротше, формально не відпускають. З партії Слуга Народу вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції, — написала депутатка

Раніше Безугла заявила, що у будь-якому випадку залишиться “мажоритарним депутатом Оболонського району Києва з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами”.

Нагадаємо, що частина депутатів зі “Слуги народу” вимагали виключити Марʼяну Безуглу з фракції після її заяви, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, “має піти”.

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