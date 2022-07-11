Особливий статус поляків в Україні – що передбачає президентський законопроект

Президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що Володимир Зеленський подав до Парламенту закон про «особливий статус поляків в Україні». Офіційна інформація про це вже з’явилася на сайті голови держави, передає NNS.

Президент України Володимир Зеленський дійно подав до Верховної Ради проект закону «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».

На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни», – йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента України.

Що передбачає президентський законопроект про «особливий статус поляків в Україні»

У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема:

надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону

поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник».