«З такими геніями і ворогів не треба» – колаборант розповів, як окупанти знищують самі себе

Окупанти масово знищують самі себе на фронті, регулярно застосовуючи «дружній вогонь». Зокрема, у середовищі російських військових є думка, що під час маріупольської операції більшість втрат у росії було саме від своїх. Хтось навіть називає цифру 60 відсотків. Про це пише колаборант Олександр Ходаковський у своєму телеграм-каналі, передає NNS.

Після маріупольської операції ми вважали, що більшу частину втрат ми зазнали від дружнього вогню. Хтось навіть називав цифру – шістдесят відсотків. Це рядове явище, але поширення його залежить, звісно, ​​від компетенції командирів – особливо артилеристів, – пише Ходаковський.

А далі він наводить декілька свіжих прикладів.

«Намалювали точку на карті» – окупанти засипали мінами своїх же

Ходаковськи ройзповідає:

“Виконуємо завдання, як раптом із тилу на голови почали сипатися міни. Хто? Звідки? Піднімаємо коптер, знаходимо мінометну батарею, мчимо туди…

– Хто такі, хлопці!

– Мінбат такого полку з Росії.

– Чому по нас б’єте?

– Ми не по вам – по точці на карті. Нам завдання намалювали – ми його виконуємо.

– Так вас же ніхто не коригує, стріляєте по карті по-старому…

– Ну от так…”

Ми потім від них не відходили – самі коригували, завантажили їм у смартфони програми, навчили користуватися… – каже Ходаковський.

Він запевняє, що таких випадків у росіян дуже багато.

Ось іще один приклад:

“Рухаємось промзоною, займаємо будівлі, вночі тримаємо – вранці ротуємо іншими групами, щоб хлопці могли відпочити. Починаємо ротувати – а на маршруті міни… Звідки? Якийсь армійський генерал дав команду своїм інженерам обмінувати фронт, який за добу пішов уперед, але генерал не спромігся навіть поцікавитися. В результаті кілька людей загинуло, включаючи танковий екіпаж із командиром танкової роти, який йшов пішки на отримання завдання”.

І зовсім свіжий приклад – сьогоднішній:

“Думали, що вже навчилися не робити хоча б таких дурниць, як сьогодні вночі ротація, яка поверталася на базу з вимкненими фарами на нічнику, влетіла в рів, який за їхніми спинами викопали поперек дороги армійські суміжники з енного корпусу. Там взагалі дикий командир інженерної служби, погрожував усі під’їзні шляхи, маршрутом через його мистецтва лежать перевернуті урали…”

Загалом, з такими геніями нам і ворогів не потрібно, – констатує Ходаковський.

Ну що тут скажеш – так тримати!

Для довідки

Ходаковський Олександр Сергійович — український колаборант з Росією, колишній працівник СБУ, політичний та військовий діяч, один із лідерів та голова «служби безпеки» (до 19 липня 2014) терористичного угруповання «ДНР», міністр державної безпеки «ДНР» (16 травня—16 липня 2014), секретар Ради безпеки ДНР (13 листопада 2014—13 березня 2014), керівник так званих «Патріотичних сил Донбасу», колишній командир спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Донецькій області. Учасник блокади Маріуполя на стороні російських терористів.

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