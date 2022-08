Окупанти стягнули на південь близько 30 БТГр для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв – Арестович

Окупанти стягнули на південь близько 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі “Фейгін Live”, передає NNS.

Водночас якість цих військ дуже низька, штати БТГ “дуті”, тому жителям цих міст “непритомніти” не варто”, – зазначив Арестович.

За його словами, окупантам було поставлення завдання бути готовими до наступу 6 серпня.

Як відомо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що російські війська будуть готові до нового наступу на півдні України на початку серпня.

Крім того, російські війська продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють Слов’янську кампанію

Про підсилення російського військового угрупування вже не одноразово повідомляв і Генштаб. Про це пишуть і експерти.

Зокрема, військовий оглядач полковник Костянтин Машовець розповів, що протягом останніх діб усі автомобільні та залізничні комунікації противника у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях, на півострові Крим та Ростовській області зараз просто «забиті» військами армій східного ВО, які зараз активно переміщуються в Південну операційну зону.

Тим часом, коментуючи інформацію про можливий наступ на Кривий Ріг, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, заявив, що область надійно укріплена, і окупантам тут нічого не світить.

За оцінкою американського аналітичного центру The Institute for the Study of War (ISW), передислокація російських військ з Донбасу на південний напрямок створить умови для контрнаступу ЗСУ біля Ізюму.

В ISW вважають, що виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить їх необхідної бойової сили у Слов’янську.