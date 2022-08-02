612
Україна
Тег:,
612

Окупанти стягнули на південь близько 30 БТГр для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв – Арестович

Дата
Окупанти стягнули на південь близько 30 БТГр для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв - Арестович

Окупанти стягнули на південь близько 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі “Фейгін Live”, передає NNS.

Водночас якість цих військ дуже низька, штати БТГ “дуті”, тому жителям цих міст “непритомніти” не варто”, – зазначив Арестович.

За його словами, окупантам було поставлення завдання бути готовими до наступу 6 серпня.

oleksij arestovych large

Як відомо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що російські війська будуть готові до нового наступу на півдні України на початку серпня.

Крім того, російські війська продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють Слов’янську кампанію

79b3aae71bf01a26e094cb613014e0b0

Про підсилення російського військового угрупування вже не одноразово повідомляв і Генштаб. Про це пишуть і експерти.

Зокрема, військовий оглядач полковник Костянтин Машовець розповів, що протягом останніх діб усі автомобільні та залізничні комунікації противника у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях, на півострові Крим та Ростовській області зараз просто «забиті» військами армій східного ВО, які зараз активно переміщуються в Південну операційну зону.

Тим часом, коментуючи інформацію про можливий наступ на Кривий Ріг, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, заявив, що область надійно укріплена, і окупантам тут нічого не світить.

За оцінкою американського аналітичного центру The Institute for the Study of War (ISW), передислокація російських військ з Донбасу на південний напрямок створить умови для контрнаступу ЗСУ біля Ізюму.

В ISW вважають, що виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить їх необхідної бойової сили у Слов’янську.

‘Вивід, ймовірно, створить можливість для українських військ розпочати контрнаступ під Ізюмом, так само як захоплення росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області’, – зазначили американські аналітики.

 

 

To Top