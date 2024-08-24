Окупанти намагалися качати воду з Дніпра до Каховського каналу, але їм це не вдалося

Окупантам не вдалося повернути воду до Каховського каналу після підриву ГЕС і греблі. Вони намагалися це зробити, але у них нічого не вийшло.

Про це повідомляє, посилаючись на власні джерела Центр журналістських розслідувань, передають «Новини України – НСН».

Окупанти намагалися качати воду з Дніпра до Каховського каналу

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини незаконна влада намагалась повернути воду до Каховського магістрального каналу, який є основним джерелом води для зрошування на лівобережжі Херсонщини, проте спроби виявились невдалими.

Внаслідок російських обстрілів у листопаді 2022 року було пошкоджено головну насосну станцію Каховського магістрального каналу після чого почалось її затоплення.

Вже після знищення окупантами Каховської ГЕС і Каховського водосховища вони спробували відновити один невеликий насосний агрегат і закачувати до русла каналу дніпровську воду, яка стікала до аванкамери. Але у них нічого не вийшло, адже робоче колесо насосного агрегату має повністю перебувати в воді, а для цього рівень води у Каховському водосховищі повинен бути таким як і до підриву ГЕС, – розповіли ЦЖР співробітники управління Головного Каховського магістрального каналу

Нагадаємо, що після знищення Каховської гідроелектростанції окупаційна влада не визнавала вплив руйнування ГЕС на забезпечення водою територій тимчасово окупованого лівобережжя області, проте пізніше Володимир Сальдо все ж підтвердив існування проблем з водою та поливом, внаслідок чого знизився відсоток врожаю.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада лівобережжя області почала розробляти карту геологічної розвідки для буріння артезіанських свердловин, аби відновити полив сільгоспугідь та створення системи водопостачання без розрахунку на Каховську ГЕС.

Як пише ЦЖР, аби розв’язувати проблему з поливом окупанти дозволили наближеним до них аграріям бурити свердловини, проте води зі свердловин не достатньо, аби обслуговувати великі площі полів.

Каховський магістральний канал — штучний 130-кілометровий канал, споруджений у 1979 році для зрошування сільськогосподарських угідь та водопостачання сільських населених пунктів Херсонської і Запорізької областей. Свій початок бере з Каховського водосховища.

З Каховського каналу починаються магістральні канали Приазовської, Сірогозької, Генічеської, Каланчацької і Перекопської зрошувальних систем.

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