Окупант намародерив у дівчини в Україні її мобільний телефон, повернувся додому. А потім щось для нього пішло не так. Цю історію розповів український офіцер Анатолій Штирлиць, передає NNS.

Знайомтеся – орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр), м. Юрга Кемеровської обл.

Під час бойових дій в с. Іванівка Чернігівської області окупант намародерив у дівчини мобільний телефон.

Повернувшись в Московію, забув вийти з ICloud і окрім фото з братушанями, своєю куркою, посвідченням про відрядження на полігон для відновлення боєздатності завантажив ще один цікавий документ, – пише Анатолій Штирлиць.

Цей документ – рапорт про відмову брати подальшу участь в так званій спецоперації.

Багатир здувся вже, дивлячись на кількість зашкварених братушань, – робить висновок Анатолій Штирлиць.

Передати привіт орку можна +7 952 166 36 63.