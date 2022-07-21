ОФІЦІЙНО: в Україні новий курс долара – як це вплине на ціни

НБУ вперше з початку війни збільшив курс долара і пояснив, як це вплине на ціни, передає NNS.

Національний банк України вперше з початку війни змінив офіційний курс гривні до долара США. Американська валюта «підросла» аж на 25%. З 09:00 четверга курс долара встановлений на рівні 36,5686 грн/$.

“Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення, а також підтримати стійкість економіки в умовах війни”, – заявили в Нацбанку.

Зміна курсу долара не означає, що НБУ його відпустив. Офіційний курс гривні до долара США й надалі залишається фіксованим.

У НБУ заявили, що фіксація курсу є “основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ”.

“Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн/$ на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п’ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Враховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,5686 грн/$”, – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку України пояснили, як новий курс гривні вплине на ціни

«Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни”, – запевнив Голова НБУ Кирило Шевченко.

За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Також у НБУ запевняють, що корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін. Також підкреслюється, що зростання цін насамперед є наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках.