8-а ОГШБ опублікувала відео, на якому один український боєць протягом певного часу стримував атаку 10 російських окупантів, передає НСН.

За словами військових, подія сталася ще в грудні 2023 року. Врешті, український захисник утримав позицію і відбив атаку десятьох окупантів.

На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом, – розповіли бійці

ЗСУ перехопили розмову окупантів, під час якої російський командир б’ється в істериці й не може збагнути, як стільки окупантів не можуть відбити позицію з одним українським бійцем.

Той бій закінчився мертвими і скаліченими орками, яких методично нищила арта і дрони. Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення, – розповіли у 8-й ОГШБ

Один український боєць стримував 10 російських окупантів – відео

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