Обов’язкова евакуація: яку допомогу надає держава сім’ям з дітьми

В Україні триває обов’язкова евакуація із Донецької області. У мінсоцполітики розповіли про комплекс заходів з підтримки українців, які залишили свої будинки в разі обов’язкової евакуації, передає NNS, посилаючись на Судово-юридичну газету.

Про те, як проходить обов’язкова евакуація і яку допомогу гарантує держава сім’ям з дітьми, розповіла заступник міністра соціальної політики Уляна Токарєва в ефірі телемарафону.

За її словами, родин, які б відмовлялися евакуюватися разом з прийомними дітьми, немає. Поки всі погоджуються і переїжджають в безпечні місця. Однак є на територіях, де оголошена обов’язкова евакуація, сім’ї з рідними дітьми, які не хочуть виїжджати.

«З кожною сім’єю проводиться роз’яснювальна робота, чому виникла ситуація з обов’язковою евакуацією. Ми підкреслюємо в розмові з батьками, що вони відповідальні на безпеку своїх дітей. Тобто інтереси дитини є головними», – сказала Токарєва.

За словами Токарєвої, для сімей, які готові евакуюватися, діє великий комплекс підтримки.

«Всі сім’ї переїжджають в центр облаштованого тимчасового проживання. Далі ними займаються команди з місцевої влади, де обов’язково є соціальні працівники. Обов’язково цій сім’ї надається фінансова підтримка – це 2 тисячі гривень щомісяця для дорослих членів сім’ї та 3 тисячі для того, щоб підтримувати дітей або осіб з інвалідністю, літніх людей», – сказала вона.

Якщо говорити про довгострокову підтримку, то долучаються гуманітарні та інші громадські організації, додала Токарєва.