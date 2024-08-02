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Тег:
Каховське водосховище

Нові світлини річки Дніпро – який він сьогодні показали місцеві мешканці

Автор -
Журналіст
Нові світлини річки Дніпро – який він сьогодні показали місцеві мешканці

Після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами рівень води у річки Дніпро стрімко знизився. Колишнє водосховище, що живило навколишні землі та було домівкою для численних видів риб, тепер перетворилось на маленьке русло.

По колишньому дну, де раніше плавала риба, зараз блукають люди, шукаючи залишки минулого. Вони знаходять старі човни, затонулі предмети та навіть залишки старих будівель, які колись були приховані під водою. Тепер це нагадує музей під відкритим небом, де кожен крок нагадує про трагедію, що сталася.

Roman Kosenko показав на своїй сторінці у Фейсбук, як зараз виглядає річка Дніпро і написав:

“Новий вид Дніпра нижче ДніпроГЕС у Запоріжжі”

Світлини річки Дніпро

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Раніше “Новини України – НСН” писали: Руді чаплі, кабани і осетрові – тут сталося диво, але люди хочуть повернення Каховського водосховища – репортаж The Guardian

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