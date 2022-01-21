Нове меню у школах і садочках: чим конкретно годують дітей і що під забороною

Нове меню у школах і садочках, яке введено в Україні із початку 2022 року, викликало бурхливу реакцію у суспільстві і палкі дискусії. Нагадаємо, страви для дітей розробляв відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який наголосив на тому, щоб меню дітей містило менше солі та цукру.
А поки батьки “ламають списи” в соцмережах, видання “Слово и дело” розробило інфографіку, за допомогою якої можна подивитися, які страви можна давати школярам, а які опинилися під забороною, передає NNS.
Нове меню у школах і садочках: чим конкретно годують дітей
Отже, згідно з новими стандартами, кількість цукру у стравах має бути меншою у 2-2,5 рази, але більше фруктів, молочних продуктів та м’яса. Нове шкільне меню було розроблено так, щоб приблизно 75% продуктів було рослинного походження (овочі, фрукти, ягоди, салати).
Страви з риби повинні з’являтися на столах школярів не менше 2-х днів на тиждень, а м’ясні – не менше 3-х днів. Овочі та фрукти дітям зобов’язані давати щодня. А ось картопля як окрема страва повинна подавати не більше 2-х разів на тиждень у разі 5-денного перебування в школі, і не більше 3-х разів на тиждень у разі 6–7-денного перебування.
Що під забороною
До списку заборонених продуктів для шкільних їдалень потрапили:
- сосиски,
- ковбаса,
- копчена та в’ялена риба,
- гриби,
- непастеризоване молоко та непастеризовані соки,
- продукти домашнього виробництва,
- консерви,
- продукти, у складі яких багато цукру та солі,
- макарони “по-флотськи”,
- млинці з м’ясом та сиром,
- м’ясні та рибні салати,
- холодець,
- форшмак,
- зельць,
- холодник,
- десерти з кремом та морозивом,
- кисле молоко,
- напої, що містять барвники,
- газовані напої,
- кава
Чай і какао дітям давати дозволяється, але без додавання цукру або з мінімальною його кількістю.
Зазначимо, що меню у різних дитсадках і школах може різнитися, адже є багато різних факторів, які впливають на впровадження нововведень на місцях: починаючи від грошей, закладених у місцевих бюджетах на харчування, і закінчуючи майстерністю кухарів та наявністю необхідного обладнання для приготування їжі.
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