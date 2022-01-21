Нове меню у школах і садочках: чим конкретно годують дітей і що під забороною

Нове меню у школах і садочках, яке введено в Україні із початку 2022 року, викликало бурхливу реакцію у суспільстві і палкі дискусії. Нагадаємо, страви для дітей розробляв відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який наголосив на тому, щоб меню дітей містило менше солі та цукру.

А поки батьки “ламають списи” в соцмережах, видання “Слово и дело” розробило інфографіку, за допомогою якої можна подивитися, які страви можна давати школярам, а які опинилися під забороною, передає NNS.

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Отже, згідно з новими стандартами, кількість цукру у стравах має бути меншою у 2-2,5 рази, але більше фруктів, молочних продуктів та м’яса. Нове шкільне меню було розроблено так, щоб приблизно 75% продуктів було рослинного походження (овочі, фрукти, ягоди, салати).

Страви з риби повинні з’являтися на столах школярів не менше 2-х днів на тиждень, а м’ясні – не менше 3-х днів. Овочі та фрукти дітям зобов’язані давати щодня. А ось картопля як окрема страва повинна подавати не більше 2-х разів на тиждень у разі 5-денного перебування в школі, і не більше 3-х разів на тиждень у разі 6–7-денного перебування.

Що під забороною

До списку заборонених продуктів для шкільних їдалень потрапили:

сосиски,

ковбаса,

копчена та в’ялена риба,

гриби,

непастеризоване молоко та непастеризовані соки,

продукти домашнього виробництва,

консерви,

продукти, у складі яких багато цукру та солі,

макарони “по-флотськи”,

млинці з м’ясом та сиром,

м’ясні та рибні салати,

холодець,

форшмак,

зельць,

холодник,

десерти з кремом та морозивом,

кисле молоко,

напої, що містять барвники,

газовані напої,

кава

Чай і какао дітям давати дозволяється, але без додавання цукру або з мінімальною його кількістю.

Зазначимо, що меню у різних дитсадках і школах може різнитися, адже є багато різних факторів, які впливають на впровадження нововведень на місцях: починаючи від грошей, закладених у місцевих бюджетах на харчування, і закінчуючи майстерністю кухарів та наявністю необхідного обладнання для приготування їжі.

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