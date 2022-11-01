Нова вартість оформлення паспортів, нові дорожні знаки, грошова допомога – усі зміни з 1 листопада

Про зміни з 1 листопада в економічній та соціальній сферах України пишуть видання НВ і канал 24, передає NNS. Нижче – головні нововведення, які очікують українців.

Зростає вартість термінових закордонних та звичайних паспортів

З 1 листопада 2022 року збільшується вартість термінового оформлення кількох видів документів, зокрема паспорта громадянина України і закордонного паспорта, Відповідні зміни врегульовані постановою Кабміну № 1180.

Зокрема ціни зміняться так:

терміновий паспорт громадянина України, оформлення чи обмін протягом 10 робочих днів — вартість зросте до 496 грн (було 252 грн); разом з бланком (246 грн) складатиме 742 грн

терміновий закордонний паспорт, оформлення за три чи сім робочих днів — вартість зросте до 992 грн (було 704 грн), разом з бланком (381 грн) складатиме 1373 грн

Також з 1 листопада дорожчає вартість оформлення деяких інших видів міграційних документів:

вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 грн до 452 грн.

оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, подорожчає з 168 грн до 336 грн.

оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 грн до 452 грн.

оформлення та обмін карти мігранта подорожчає з 199 грн до 399 грн.

Вартість оформлення внутрішнього і закордонного паспорта за стандартний час для громадян України після 1 листопада залишається незмінною:

закордонного паспорта за стандартний час (близько 20 робочих днів) — 733 грн (352 грн оформлення +381 грн бланк);

внутрішнього паспорта за стандартний час — 372 грн (126 грн оформлення + 246 грн бланк).

Лише через шість місяців після скасування воєнного стану в Україні подорожчає і оформлення звичайних паспортів:

оформлення паспорта громадянина України за 20 днів (крім оформлення вперше) зросте зі 126 до 248 грн, ціна бланку залишиться незмінною;

оформлення закордонного паспорта за 20 днів зросте з 352 до 496 грн, ціна бланку залишиться незмінною.

Одноразова допомога мешканцям деокупованих територій України

1 листопада набуває чинності постанова Кабінету Міністрів, яка забезпечує створення рахунку для виплати допомоги мешканцям деокупованих територій та евакуйованим особам. Надання грошової та гуманітарної допомоги їм відбуватиметься за рахунок коштів, що надходитимуть на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції, відкритий у Національному банку. Так, на рахунок зможуть надходити кошти донорів.

Кошти видаватимуться обласним військовим адміністраціям на закупівлю продовольства, одягу, ліків, а також евакуацію громадян та облаштування місць їхнього компактного розміщення.

Розмір одноразової допомоги для мешканців деокупованих територій або осіб, які вимушені евакуюватися, буде таким:

діти й особи з інвалідністю — 3000 грн;

всі інші категорії – 2000 грн.

Як отримати грошову допомогу жителям звільнених населених пунктів, пояснює портал Юридичний факт:

місцеві органи влади протягом 7 днів після деокупації надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів;

ОВА протягом 2 днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції;

Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом 2 днів після затвердження перераховує кошти Укрпошті;

Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.

Як отримати грошову допомогу тим, хто евакуюється:

Укрпошта на підставі відомостей Укрзалізниці за 3 дні до відправки евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які евакуйовуються, й орієнтовну суму коштів;

Мінреінтеграції протягом 2 днів з дня отримання подання перераховує кошти Укрпошті;

Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати евакуйованим.

Крім того, мешканцям деокупованих територій з цього ж рахунку Мінреінтеграції фінансуватиме гуманітарну допомогу, зокрема:

продукти харчування,

речі першої необхідності,

засоби гігієни,

теплий одяг на зиму.

Дорожні знаки та розмітка

З 1 листопада зазнають змін правила дорожнього руху. Зокрема зміняться вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, а от що стосується відповідальності за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, то вона залишається тою, що і була. Також зміни будуть пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору.

Нові дорожні знаки:

житлова зона,

пішохідна доріжка,

початок населеного пункту і його закінчення,

напрямки повороту,

місця дозволеної зупинки та стоянки,

заборона руху транспортних засобів,

автозаправні/електрозарядні станції,

місце для зарядки електромобілів,

платна дорога та її кінець,

острівець безпеки,

діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка:

вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху,

виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки,

перед виходами з території шкіл,

для позначення місця концентрації ДТП,

для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

Наркотичні й психотропні ліки за електронним рецептом

Відповідно до наказу МОЗ, з 1 листопада в Україні запроваджується електронний рецепт на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Такі препарати застосовують для лікування психічних та невротичних захворювань, а також як знеболювальне — зокрема при онкозахворюваннях, тяжких травмах чи після інфаркту, нагадує Суспільне.

Е-рецепт на такі ліки буде дійсним протягом 10 діб.

Електронний рецепт можна буде отримати дистанційно, однак перший візит до лікаря має бути очним. Звичайні рецепти на препарати, що містять наркотичні або психотропні речовини, виписують на бланках суворої звітності, де неможливі виправлення.

«Для пацієнтів покращиться система обслуговування, тому що паперові рецепти, досить часто виписуються з помилками, помарками, з виправленнями. В аптеці їх не приймають і пацієнт вимушений повернутися до лікаря, переписати рецепт, знову їхати в аптеку. З електронним рецептом основна маса таких моментів нівелюється», — розповів Суспільному завідувач аптеки Олександр Ломака.

Однак щонайменше до кінця 2022 року працюватимуть як електронні, так і традиційні паперові рецепти, оскільки не всі медзаклади України наразі підключені до ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров’я).

«Окрім відсутності технічної можливості у деяких медзакладах, в Україні йде війна. Тому впроваджується перехідний період, коли можна виписувати і електронний рецепт і паперовий. Можуть бути перебої зі світлом і з доступом до інтернету в тому чи іншому регіоні. Тож змішана система буде діяти щонайменше до кінця року, а далі будемо дивитися по безпековій ситуації в нашій країні», — наголосила Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я.

Нові правила для українських біженців у Нідерландах

Українські біженці, які мають намір влаштуватися на роботу Нідерландах та зареєстровані в цій країні, з 1 листопада 2022 року повинні обов’язково мати позначку-вклейку в паспорті чи аналогічний документ, яка підтверджує статус тимчасового захисту.

«З 1 листопада 2022 року наклейка чи документ О-документ від Служби імміграції та натуралізації (IND) є обов’язковими для українців, які перебувають в Нідерландах через війну, при працевлаштуванні», — йдеться у повідомленні уряду країни, яке цитує Укрінформ

Така наклейка в паспорті є доказом про надання тимчасового захисту та відкриває доступ до ринку праці.

Закони Нідерландів дозволяють працевлаштування іноземних громадян лише після отримання роботодавцем відповідного дозволу. Але для українців, які тікали від війни, влада вирішила зробити виняток. З 1 квітня 2022 року діяло звільнення роботодавців від зобов’язання отримувати дозвіл на роботу для українців.

Це був перехідний період, протягом якого українцям була надана можливість оформити всі потрібні документи в IND, які підтверджують статус тимчасово переміщених осіб. Цей статус дає українцям право працювати в Нідерландах.

Перехідний період завершився 31 жовтня. Це означає, що з 1 листопада 2022 року українці, які опинилися в Нідерландах через війну, можуть продемонструвати, що на них поширюється Директива про тимчасовий захист, лише якщо людина має відповідну наклейку в паспорті або O-документ, виданий IND.

Для цього українцям необхідно звернутися в служби імміграції та натуралізації (IND) у місті перебування. Утім, нині через брак персоналу ця служба перевантажена, що уповільнює її роботу.

Нові податки на продаж нерухомості різних типів

З 1 листопада набуває чинності закон Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому — зі змінами, прийнятими до цього. Новим законом змінено оподаткування продажі нерухомості, розширені види нерухомості та їх оподаткування.

Нове законодавство впливає на порядок продажу кількох об’єктів нерухомості протягом року: тепер є сенс продати найдорожчий об’єкт варто першим, а той, що з найбільшими витратами — останнім.

Як оподатковався продаж нерухомості до 31 жовтня 2022

Якщо ви є власником житлової нерухомості протягом щонайменше трьох років і відчужуєте один із таких об’єктів вперше за рік — ваш дохід від такого відчуження не оподатковується взагалі. Об’єктами нерухомості, на які поширюється це правило, є:

квартира, кімната, житловий або дачний будинок, їх частини або незавершене будівництво,

земельна ділянка під такими об’єктами, включно з побутовими спорудами на ній,

земельна ділянка, що не перевищує за розмірами норму безоплатної передачі (див. ст. 121 Земельного кодексу України).

Другий і кожен наступний продаж житла протягом одного року, або якщо житло у вашій власності менше трьох років оподатковується по 5% кожен. Усі інші види нерухомості оподатковуються в 5% від доходу кожен раз протягом року.

Оподаткування продажу нерухомості з 1 листопада 2022

У новому Законі змінюється розмір податку за продаж нерухомості та порядок оподаткування об’єктів, щодо яких сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця та від оподаткування ПДВ звільняються операції щодо деяких об’єктів.

Таким чином, в Законі відбулися такі зміни:

ставка податку з доходу від продажу дорівнюватиме 18% + 1,5% військовий збір;

дохід від таких продажів може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об’єкту нерухомості. У такому випадку дохід особи рахуватиметься як «ціна продажу або оціночна вартість нерухомості мінус витрати на її придбання», що досить схоже на підрахунок інвестиційного прибутку.

Що залишається без змін

перший продаж житла за рік, якщо продавець володів ним три роки і більше — не оподатковується ПДФО;

другий продаж житла за рік, якщо продавець володів ним три роки і більше або перший за рік продаж іншої нерухомості оподатковується під 5% + 1,5% військовий збір;

при продажу отриманих у подарунок об’єктів нерухомості, витратами є лише сума держмита, реєстраційного збору і аналогічних платежів, податків та зборів, сплачених у зв’язку з оформленням подарунку;

на успадковані об’єкти не поширюється вимога про володіння ними протягом трьох років.

Чи зростуть тарифи на електроенергію та інші послуги з 1 листопада 2022

Ні, ціни на основні комунальні послуги з 1 листопада 2022 року залишаються незмінними. Ще в липні Верховна Рада ухвалила урядовий закон № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Зокрема тарифи на електроенергію для населення, попри удари РФ по енергосистемі України, залишатимуться без змін та залежатимуть лише від обсягу споживання:

1,44 грн/кВт-година — за місячне споживання до 250 кВт-година;

1,68/кВт-година — за місячне споживання понад 250 кВт-год

Також незмінними для всіх категорій споживачів залишаються тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Тарифи на газ з 1 листопада 2022

Ціни для побутових споживачів газу не змінюються з 1 листопада 2022, як і перелік постачальників природного газу для населення ― вони складають 7,96 грн/м³ (з ПДВ, без вартості транспортування).

Вартість доставки газу не змінюється також, залишаючись на рівні затвердженої, затверджена НКРЕКУ на 2022 рік.

До рішення про замороження тарифів фіксованою ціна на газ мала залишатися без змін до 31 травня 2023 року.

Тарифи на воду з 1 листопада 2022

Ціна на гарячу та холодну воду з 1 листопада для всіх споживачів гарячої води та опалення залишається на рівні 24 лютого 2022 року ― Нафтогаз постачає газ виробникам тепла по 7,40 грн/м³.

Чи підвищать пенсії в Україні з 1 листопада

Ні, підвищення мінімальної заробітної плати та відповідне підвищення пенсій в Україні відбулося в жовтні.

Нових підвищень пенсій на листопад в Україні не заплановано. Разом із тим, українці, які не отримали підвищення пенсій за віком та перерахунок військових пенсій та пенсій інвалідам, хоча мають на це право, мають звернутися в держоргани для уточнення ситуації.