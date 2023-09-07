Нова пісня співака YAKTAK попала на першу позицію в українському музикальному YouTube

Український виконавець YAKTAK розмістив у Мережі нову пісню, яку написав для своєї коханої дівчини. Новини сьогодні від МЕТА, повідомили, що композиція настільки сподобалася слухачам, що практично одразу увійшла в ТОП українського сегмента YouTube.

Ярослав Карпук, якого всі знають як співака YAKTAK, прокоментував неймовірний успіх нової пісні й сказав, що слова з пісні настільки зворушливі, що їх повинен заспівати своїй коханій кожен хлопець.

Цікаві подробиці

Новини шоу бізнесу України пишуть, що романтична композиція опинилася на перших рядках відеохостингу у вкладці “Популярне”. Наразі кліп впевнено зберігає свої топові позиції в трендах YouTube та вже досягнув першого рядка в українському хіт-параді. За останні 10 днів кліп на пісню “Уночі” переглянули близько 2 мільйонів разів.

Композиція вийшла дуже щирою, адже з її допомогою співак хотів продемонструвати своїй коханій свої почуття. Закохані разом знялися в новому кліпі та виглядали в кадрі дуже щасливими. В описі до відео співак написав, що в кожен рядок цієї композиції він постарався вкласти глибокий сенс. Відеокліп став дуже популярним на YouTube, особливо серед молодих дівчат, які б дуже хотіли почути такі ж слова на свою адресу.

Як співак здобув популярності

Необхідно зазначити, що популярність прийшла до молодого співака досить швидко внаслідок того, що спочатку він виконував дуже вдалі кавери. Однак на цьому він не зупинився і почав співати власні пісні, на створення яких його надихали люди, що були поруч, а також різноманітні події, що траплялися в його житті. Він зізнався, що дуже любить і поважає своїх слухачів. Коли трек стає популярним, йому хочеться створювати ще більше нових красивих композицій.

YAKTAK в одному зі своїх інтерв’ю сказав, що намагається постійно слідкувати за реакцією на його творчість у соціальних мережах і максимально контактує зі слухачами, яким подобаються пісні в його виконанні. Аудиторія співака досить широка, оскільки йому вдається талановито впоратися зі створенням треків, у яких дійсно є сенс.

YAKTAK зізнався, що коли тільки почав займатися музикою, йому було складно конкурувати з відомими виконавцями, але завдяки своєму таланту він знайшов свою аудиторію і не збирається її розчаровувати. Виконавець намагається вкладати в композиції всього себе і це знаходить відгук у слухачів.