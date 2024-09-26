Неминуча втрата Вугледара: аналіз ситуації на фронті – “Deep State”

За його словами, для того, щоб утримувати місто, яке українські військові понад два роки стримували від сил РФ, потрібно «зрізати клешні», які створює армія Росії, тиснучи на місто з флангів. Враховуючи ресурси, резерви та засоби по всьому фронту, зробити це буде нереально, вважає аналітик.

«Враховуючи загалом ситуацію, яка в нас є по всьому фронту, ті ресурси, резерви та засоби, які в нас є, то утримати Вугледар буде практично нереально. Тобто його втрата – це питання від кількох днів, до, можливо, кількох тижнів. Це пов’язано з тим, що ворог тисне з флангів. Відповідно, ризикувати особовим складом – це дуже погана ідея. Хоча, звісно, таке може відбутися, що не дадуть вчасну команду про відхід. Для того, щоб утримати Вугледар, потрібно зрізати ці клешні, які ворог пускає з флангів. А щоб зрізати ці клешні, сил у нас немає», – сказав Руслан Микула.

Співзасновник Deep State називає високою загрозу оточення українських сил у Вугледарі, але команди на відхід із міста досі немає:

«Бійці намагаються утримати, навіть летять бойові розпорядження на відновлення позицій, що за нинішніх умов абсолютно неможливо. Ті, хто їх надсилає хлопцям, не знаю, чим він думає».

Військовий журналіст Юрій Бутусов каже, що рішення про відхід з Вугледару можуть ухвалити безпосередньо командири, коли стане зрозуміло, що вести оборону вже неможливо.

При цьому, за словами Бутусова, планового відходу не буде, оскільки військове керівництво не проводило планування бойових дій і наказів на відхід не давало:

«Щоб робити планові виходи, треба взагалі планувати бойові дії. Командування на планування бойових дій часу не витрачає. Тому це може бути відхід, який побудований на ініціативі командирів… Усі знали і бачили, що ворог дуже повільно і поступово насувається на Вугледар. Звичайно, що в такому випадку треба було покращувати оборону. Не кількістю людей формі, які значаться в чисельному списку, а покращувати треба управління, застосування військ, оборонні заходи, оборонні споруди, застосування дронів, засобів радіоелектронної боротьби, тобто технічні рішення… Ми воюємо по-старому на російський «авось». Ось коли хтось там не витримає, коли якийсь командир, якого можна потім покарати і сказати, що це все він, коли в нього прорветься, тоді ми засунемо туди роту якусь з автоматами і гранатометами, тоді вони цей прорив зупинять. Оці методи управління застарілі вже не працюють».

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