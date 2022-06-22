Названо основну ціль росії у війні з Україною на сьогодні

Основну ціль росії у війні з Україною на сьогодні назвав речник Міноборони України Олександр Мотузяник 22 червня під час брифінгу, передає NNS, посилаючись на РБК Україна.

За словами Мотузяника, на цей час основною метою Росії у війні залишається вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Також ворог продовжує блокувати морські українські шляхи.

“Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря”, – розповів Мотузяник.

Він зазначив, що окупанти переважають українську армію в озброєнні та намагаються перемогти виключно кількістю.

“На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою та особливо в умовах міської забудови”, – резюмує речник Міноборони.

За його словами, наразі Сєвєродонецьк, як і раніше залишається найбільш гарячою точкою. Ворог працює над відновленням наступу в напрямку Ізюму і Слов’янська. Загарбники активно ведуть розвідку.

При цьому ВСУ зупинили наступ окупантів в напрямку Молодіжного та Катериновки Донецької області

Також, за даними Мотузяника, ВСУ відбили штурм противника за напрямом Миронівка – Семигорье (Донецька область)