Найзапекліші бої тривають за два міста: що відбувається на фронті 14 квітня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста п’ятнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 14 квітня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 14 квітня

Російська федерація продовжує ведення загарбницької війни. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артилерійські обстріли, зокрема, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Що відбувається на окупованих територіях

Російська федерація продовжує насаджувати так звану «паспортизацію» громадянам України. У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби російської федерації працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.

Ситуація на фронті 14 квітня: успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 181090 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3650 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16) од,

артилерійських систем – 2784 (+7) од,

РСЗВ – 535 (+0) од,

засоби ППО ‒ 283 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 321 (+1).

Дані уточнюються.

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