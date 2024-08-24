Названо найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності – він знаходиться на Дніпропетровщині

Названо найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності. Він знаходиться у Дніпропетровській області.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Мова про магістральний водогін, будівництво якого завершили у серпні.

Магістральний водогін “Інгулець — Південне водосховище” працює на повну потужність. Це найбільший проєкт, реалізований Агентством відновлення, а також найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України”, – повідомляв в.о. голови Агентства Роман Комендант

Найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності

Зазначено, що водогін звели з нуля за рекордні 11 місяців. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, понад півтора мільйона людей залишилися без водопостачання — постраждали п’ятнадцять територіальних громад Криворіжжя. Потужності нового водогону достатньо для безперебійної подачі води мешканцям Криворізького району.

4 нитки труби діаметром 1200 та 1000 мм качають 400 тисяч кубічних метрів води на добу в Південне водосховище. Далі КП “Кривбасводоканал” проводить очищення та надає централізовану послугу з водопостачання споживачам.

Будівництво водогону розпочали одразу після теракту на Каховській ГЕС. Роботи велись у цілодобовому режимі. У три зміни на будівництві працювали понад 1000 людей та близько 500 одиниць техніки.

На кожній із ділянок водогону працювали інженери-консультанти та представники незалежного технагляду.

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