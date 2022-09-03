Найбільші втрати ворога на Криворізькому і Донецькому напрямках: війна в Україні 3 вересня – ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 3 вересня триває вже сто дев’яносто другу добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ. У окупантів мінус 350 солдат, багато наземної техніки і літак.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.
З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.
Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Миропільське, Порозок Сумської області.
- На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави.
- На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.
- На Слов’янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.
- На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне.
- На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Кодема.
- На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе.
- На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив, обстрілював райони населених пунктів Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка.
- На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір’я.
- На Південнобузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина.
Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.
Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.
Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.
Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагається послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно склали
- особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2034 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
- артилерійських систем – 1134 (+8) од,
- РСЗВ – 293 (+4) од,
- засоби ППО – 153 (+0) од,
- літаків – 235 (+1) од,
- гелікоптерів – 205 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
- крилаті ракети – 203 (+5),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
- спеціальна техніка – 105 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.