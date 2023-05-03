ЗСУ відбили 30 атак, ворог обороняється на Запоріжжі і Херсонщині – ситуація на фронті 3 травня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста тридцять четверту добу. Про ситуацію на фронті 3 травня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Атака дронами

У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Всього окупанти задіяли до 26 ударних дронів «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА.

Загальна ситуація на фронті 3 травня

Минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснив понад 30 атак (від редакції зазначимо, що останні декілька місяців кількість атак доходила до 80 і навіть більше). В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка і Мурав’ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна. Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників фсб, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом рф указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

Ситуація на фронті 3 травня – успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 520 російських окупантів, знищили 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3702 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7199 (+6) од,

артилерійських систем – 2946 (+16) од,

РСЗВ – 544 (+0) од,

засоби ППО ‒ 300 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5865 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 363 (+3).

Дані уточнюються

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