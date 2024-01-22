Знищили за добу 830 окупантів і 117 одиниць техніки: ситуація на фронті 22 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот дев’яносто восьму добу. Про ситуацію на фронті 22 січня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ (рф).

Усі вісім “шахедів” знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Загальна ситуація на фронті 22 січня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 10 ударних безпілотників типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА знищено.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Григорівка, Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Старомайорське, Рівнопіль, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав, Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони України протягом минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 5 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах та засобу протиповітряної оборони російських окупантів.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 830 російських окупантів, 11 танків, 23 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 2 засоби протиповітряної оборони, 25 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 29 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,

танків ‒ 6192 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,

артилерійських систем – 8896 (+21) од,

РСЗВ – 968 (+0) од,

засоби ППО ‒ 657 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

крилаті ракети ‒ 1819 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1397 (+5)

Дані уточнюються.

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