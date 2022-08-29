«Ми уже в дорозі» – місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС. Рафаель Гроссі і ще 13 експертів-ядерників мають перевірити ситуацію на захопленій росіянами станції та оцінити ризики ядерної катастрофи.

Місія Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ) відвідає Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в тимчасово окупованому Енергодарі найближчими днями. Ймовірно, навіть сьогодні, 29 серпня, бо вони вже в дорозі. Про це Twitter повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає NNS.

«Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізькій АЕС вже у дорозі. Ми повинні захистити безпеку українського найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться на цьому тижні», – написав Рафаель Гроссі.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Нагадаємо, Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що Росія, наслідуючи досвід Ірану, намагається перешкодити місії МАГАТЕ відвідати електростанцію.

Країна-терористка Росія маніпулює повідомленнями про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в тимчасово окупованому Енергодарі, аби не допустити туди місію Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ). Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW звернули увагу на те, що Росія заблокувала схвалення підсумкового документа Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який, зокрема, розкритикував захоплення військами РФ найбільшої в Європі атомної станції – ЗАЕС. Також там зазначають, що Росія «почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран, намагаючись маніпулювати та, можливо, затримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС у найближчому майбутньому».

Як зауважили аналітики Інституту, Росія вдається до таких кроків навіть попри те, що до місії МАГАТЕ, яка збирається на ЗАЕС, окрім керівника агенції Раваеля Гроссі увійшли ще 13 експертів з відносно нейтральних до війни в Україні країн. Наприклад, до складу місії не увійшли представники США та Великої Британії.

Експерти ISW звернули увагу на те, що російський спецназ катує співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли про порушення безпеки інспекторам МАГАТЕ. Також російська влада намагається обмежити присутність українських співробітників на станції, а окупанти збирають підписи жителів Енергодару з вимогою припинити українські обстріли, щоб надати їх місії МАГАТЕ.