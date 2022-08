«Ми уже в дорозі» – місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС. Рафаель Гроссі і ще 13 експертів-ядерників мають перевірити ситуацію на захопленій росіянами станції та оцінити ризики ядерної катастрофи.

Місія Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ) відвідає Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в тимчасово окупованому Енергодарі найближчими днями. Ймовірно, навіть сьогодні, 29 серпня, бо вони вже в дорозі. Про це Twitter повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає NNS.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022