Мінус 20 окупантів, літак, БТР і танки: війна в Україні 20 липня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 20 липня триває вже сто сорок сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.
- На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.
- На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.
- На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.
Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.
- Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.
- На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет “Калібр”. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.
За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали
- особового складу – близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1700 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3905 (+13) од,
- артилерійських систем – 856 (+5) од,
- РСЗВ – 250 (+2) од,
- засоби ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+1) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
- крилаті ракети – 167 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2775 (+8) од,
- спеціальна техніка – 70 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.