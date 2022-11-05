Меморіал: вбиті росією. Захисник Андрій Трощий, 54 роки, Рубіжне, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Трощий

Військовослужбовець Андрій Трощий загинув 13 березня 2022 року у боях проти російських окупантів за рідну Луганщину. За два дні до загибелі захиснику виповнилося 54 роки.

Андрій родом з міста Рубіжного Луганської області. Працював викладачем у Рубіжанському індустріально-педагогічному коледжі. Коли у 2014 році почалася російсько-українська війна, чоловіка мобілізували до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Служив у розвідці, брав участь в обороні Луганського аеропорту.

Повернувшись до цивільного життя, Андрій приєднався до ветеранського руху у рідному місті. Був заступником голови ГО «Союз ветеранів АТО м. Рубіжне». Разом з місцевими ветеранами заснував музей національно-патріотичного виховання у Рубіжанському педагогічному коледжі. Він став одним з найбільших музеїв АТО на Луганщині. Також завдяки Андрію почав працювати місцевий осередок проєкту «Татохаб», який збирав родини учнів та надавав їм можливість реалізовувати власні проєкти. У коледжі з’явились 3D-принтер та інше обладнання для творчості.

З початком повномасштабного вторгнення чоловік долучився до підрозділу Сил територіальної оборони та став на оборону рідного міста.

Окупанти зруйнували Рубіжанський коледж, музей у ньому та вбили Андрія.

Колеги і друзі загиблого воїна пропонують після перемоги створити новий музей війни та назвати його на честь Андрія Трощия.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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