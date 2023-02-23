Меморіал: вбиті росією. Валерій Пляскін, 63 роки, Чернігівщина, лютий 2023

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерій Пляскін

63-річний Валерій Пляскін загинув 1 лютого 2023 року в селі Єліне на Чернігівщині. Сюди Валерій із дружиною переїхали на початку літа 2022 року. Сім’я була родом із Луганщини.

1 лютого родина збиралася виїхати зі села, але не встигли – почався обстріл і подружжя разом зі сусідами Світланою Маховик, Сергієм Полянцевим та Василем Івановим сховалися в погребі, щоби перечекати небезпеку. Однак ворожа міна влучила у дах і розірвалася всередині льоху. Із п’ятьох людей загинули четверо, вижив тільки Сергій Полянцев.

Валерій Григорович Пляскін народився в Рубіжному, жив у Лисичанську. Там багато років працював шахтарем. На дозвіллі любив майструвати вироби з дерева, облаштував будинок, захоплювався риболовлею. Навесні 2022-го після того, як Росія розпочала повномасштабну війну, він разом із родиною змушений був виїхати з Лисичанська. Влітку родина переїхала до села Єліне на Чернігівщині, де був будинок його доньки Юлії. Той дім до війни використовували як дачу, мали там господарство.

«У мого тата були золоті руки. Він був мозком родини, без нього не ухвалювали жодного рішення. Ми навідували батьків за кілька днів до трагедії, подарували татові бус. Він так мріяв про таку сімейну машину, планували, що влітку поїдемо на море. Знаю, що батьки хотіли виїхали з Єліного того дня, але не встигли. У кишені тата знайшли ключі від авто», – розповіла донька Юлія Козловська

У Валерія залишилися дві доньки та онуки

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/