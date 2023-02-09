Меморіал: вбиті росією: Валерія Шепетинська, 41 рік, Харківщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерія Шепетинська

16 березня 2022 року в місті Дергачі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула місцева жителька Валерія Шепетинська. Того дня у її сина був день народження. Хлопчику виповнилося 13 років.

Родина саме збиралася святкувати – підготували безпечне місце у вітальні з дотриманням правила двох стін.

«Валерія з чоловіком вийшли на кухню, щоб занести стіл до вітальні, як раптом у будинок влучив ворожий снаряд. Валерія померла на місці. В довідці з моргу було зазначено: вибухова травма. Родина так і не відсвяткувала довгоочікуваний день народження сина. 13-річна дитина назавжди залишилась без матері», – розповіла сестра загиблої Марина

Валерії Шепетинській був 41 рік. За словами рідних, вона була творчою людиною. Професійно в’язала будь-які речі, навіть взуття. Вирощувала багато кімнатних квітів.

«Валерія померла за тиждень до свого 42-го дня народження. Вона була дуже доброю і чуйною людиною. Мала прожити довге і щасливе життя», – сказала сестра загиблої.

У Валерії залишилися чоловік, син, мати, сестра та племінниця.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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