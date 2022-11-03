Меморіал «Вбиті росією». Сергій Захлюпаний, 38 років, Гостомель, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять! Співчуття рідним і близьким.

Сьогодні розповідь про Сергія Захлюпаного

38-річного художника Сергія Захлюпаного російські окупанти вбили у Гостомелі. Зв’язок із ним родина втратила 4 березня. 21-го числа рідні дізнались, що Сергій загинув.

«21 березня – найгірший день у моєму житті. Нам подзвонили і повідомили страшну новину, що Сергія розстріляли окупанти. Знайшли його біля гаражів, зібралися знайомі та сусіди, які впізнали», – розповіла Наталія Захлюпана, мама Сергія.

Спершу Сергія місцеві поховали біля будинків, а 20 квітня відбулось прощання із загиблим та перепоховання. Пізніше стало також відомо, що перед тим як убити, російські військові катували Сергія, у нього вистрілили п’ять разів. Мама загиблого написала, що це були «кулі, які пробивають залізо».

Сергій був художником, виставляв свої роботи, зокрема, на Андріївському узвозі в Києві. Мав свій ютуб-канал, де ділився з іншими своїм світобаченням. Вищу освіту Сергій здобув у Київському національному університеті будівництва та архітектури.

«Ти був завжди веселим, щирим, любив життя і людей, а ще ти був надзвичайно талановитим. Твої картини – вони особливі, неймовірні. Твоє життя було яскравим. Ти всім відкривав своє сердечко…», – розповіла про Сергія мама.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».