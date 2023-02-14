Меморіал: вбиті росією. Руслан Артамонов, 39 років, Миколаївщина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про жертви російської агресії. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Руслан Артамонов

39-річний Руслан Артамонов загинув 13 травня 2022 року в селищі Первомайське на Миколаївщині. Під час повітряної тривоги він із сусідом ховався у підвалі. Коли чоловікам здалося, що небезпека минула, вони вирішили вийти на вулицю. Першим із укриття пішов сусід – саме в цей момент поряд влучив ворожий снаряд. Другий приліт стався через 10 хвилин, коли з підвалу вийшов Руслан.

Руслан Артамонов народився та більшу частину життя мешкав у Миколаєві. Останні чотири роки жив у селищі Первомайське. Освіту чоловік здобув у Горохівському коледжі, став електрогазозварювальником та слюсарем-механіком з ремонту автомобілів. Працював зварювальником у Миколаєві.

«Він непогано вчився, мав у дипломі лише дві четвірки. Дуже любив зварювати – хто б його що не попросив, завжди добре виконував цю роботу. Начальниця заводу, на якому він працював, казала, що Руслан навіть сигаретний папір заварить і не буде видно, що він заварений», – пригадує мати загиблого, Людмила Михайлівна

Руслан мав спокійний характер та завжди охоче допомагав іншим.

«Він ніколи нікого не давав в образу. Мав гарні стосунки з друзями. Вони його поважали. Навіть зараз його друзі, тут, у селищі, декілька людей залишилося, як не підійду, то кажуть, що в честь Руслана будуть мені допомагати», – розповідає Людмила Михайлівна

У Руслана залишилися мати, дружина, 18-річний син Артем та літній дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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